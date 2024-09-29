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Dünya
AA 29.09.2024 16:58

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Dahiye bölgesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordu radyosu, Beyrut'taki hava saldırısında Hizbullah'ın "patlayıcı ve füze üretiminden sorumlu kimya biriminin başındaki isme suikast gerçekleştirildiğini" ileri sürdü.

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesi ve Haamakim yerleşim birimine Lübnan'dan atılan 10 roket sonrası alarm sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Bölgeye yakın Hayfa kentinden patlama sesleri duyuldu.

Açıklamada, fırlatılan roketlerden bazılarının engellendiği belirtilerek, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'daki Hizbullah'a ait noktaları hedef almayı sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası sürerken Suriye'ye de on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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