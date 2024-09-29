Katil İsrail: Nasrallah'ın öldüğü saldırıda Hizbullah'ın 20 mensubu daha öldürüldü

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahına düzenlenen hava saldırılarında, Nasrallah'ın yanı sıra üst düzey isimlerin de yer aldığı 20 Hizbullah mensubu öldü.

Söz konusu hava saldırısında, Nasrallah'ın Güvenlik Şefi İbrahim Hüseyin Cezini, Nasrallah'ın Danışmanı Semir Tevfik Dib, Hizbullah Askeri Kapasite Artırım lideri Abdülemir Muhammed Seblini, Hizbullah'ın Silah Gücü Koordinatörü Ali Naaf Eyüb'ün öldürüldüğü ileri sürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Hizbullah'tan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hizbullah'ın askeri kanadının tepesindeki isim olduğu belirtilen Karaki'nin, hareketin yönetimindeki 3. isim olduğu ifade ediliyor.

Hizbullah'ın bir komutanı daha öldürüldü.



Katil İsrail ordusu, Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü açıkladı. @trthaber ekibi, saldırıların hedefindeki Beyrut’tan son durumu aktardı. pic.twitter.com/rIxDyWLRSI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2024

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan Başbakanı Mikati: Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in devam eden hava saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının bir milyona yaklaştığına dikkati çekerek, Lübnan tarihinin en büyük göç dalgasının yaşandığını ifade etti.

Mikati, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerle ilgili şunları söyledi:

"İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 118 bin kişi, 778 sığınma merkezine yerleştirildi. Yerinden edilenlerin gerçek sayısı bundan çok daha fazla ve bir milyona ulaşması mümkündür."

Soykırımcı İsrail, Lübnan'da gece boyunca katliam yaptı.



Art arda yaşanan saldırılar sonrası Lübnanlılar endişe içinde. @trthaber ekibi Beyrut'tan son durumu aktardı. pic.twitter.com/Ko3k4XKr1p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 29, 2024

İsrail'in ağır bombardımanı nedeniyle ülkenin güney kentleri, Bekaa bölgesi ve Beyrut'un Dahiye bölgesinden saatler içinde yaşanan ani göçün büyük baskı oluşturduğunu vurgulayan Mikati, "Ülke içinde göç edenlerin sayısı bir milyona ulaşabilir. Yani Lübnan'da yaşanan tarihin en büyük göç dalgasıyla birkaç gün içinde bulunduğu yerden başka bir yere geçmek zorunda kalan bir milyon insan var." diye konuştu.

Lübnan ordusundan milli birlik çağrısı

Lübnan ordusu, İsrail'in ülke vatandaşları arasında bölünme yaşanması için gösterdiği çabalara karşı milli birliğin korunması çağrısında bulundu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ve 1000'den fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan İsrail saldırılarına dair "Düşman İsrail, Lübnanlılar arasında bölünmeyi yayıyor ve tahribat planlarını uygulamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iç barışa zarar verecek tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulanarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaya devam edileceği aktarıldı.