Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Abdusselam, "Yemen kara sularına yasa dışı yollarla giren Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Ravabi adlı geminin mürettebatının Umman'ın yürüttüğü çabalar sonucu salıverildiğini" duyurdu.

"Şüpheli faaliyetleri sebebiyle bir İngiltere vatandaşının gözaltına alındığını" belirten Abdusselam, söz konusu kişinin nerede alıkonulduğuna dair bilgi vermedi.

BAE ve Umman, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Husilerin BAE gemisine el koyması

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı BAE askeri kargo gemisine el konuldu" demişti.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu ise İran destekli Husileri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi" sözlerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.