Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Nijerya Temsilcisi Walter Mulombo, Nijerya'da 2021 yılında kolera salgınının en kötü döneminin yaşandığını açıkladı.

Geçen yıl ülkede genelinde 111 bin 62 kolera vakasının tespit edildiğini söyleyen Mulombo, salgın nedeniyle 3 bin 604 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mulombo, DSÖ ile Nijerya hükümeti iş birliğinde salgını önlemek için kampanyalar başlatıldığını dile getirdi.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.