Husiler: ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı

Husilere ait "Al-Masirah" televizyon kanalında yer alan habere göre, ABD ve İngiliz güçleri Hudeyde'nin El-Cubbane bölgesine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hudeyde'nin kuzeyindeki Cubbane bölgesinde Husilere ait hava savunma yerleşkesi bulunuyor.

Husilere bağlı Hudeyde Valisi Muhammed Ayyaş Kahim, X hesabından yaptığı açıklamada, "söz konusu bombalamaların, işgal altındaki Filistin halkına destek verme konusundaki tutumlarını değiştirmeyeceğini" ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) bu sabah yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füze ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilmişti.