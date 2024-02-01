Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 17:16

Husiler: ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiliz kuvvetlerinin ülkenin batısındaki kıyı kenti Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Husiler: ABD ve İngiliz hava kuvvetleri Hudeyde şehrini hedef aldı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Husilere ait "Al-Masirah" televizyon kanalında yer alan habere göre, ABD ve İngiliz güçleri Hudeyde'nin El-Cubbane bölgesine çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Hudeyde'nin kuzeyindeki Cubbane bölgesinde Husilere ait hava savunma yerleşkesi bulunuyor.

Husilere bağlı Hudeyde Valisi Muhammed Ayyaş Kahim, X hesabından yaptığı açıklamada, "söz konusu bombalamaların, işgal altındaki Filistin halkına destek verme konusundaki tutumlarını değiştirmeyeceğini" ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) bu sabah yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füze ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğu bildirilmişti.

ETİKETLER
Yemen İngiltere ABD
Sıradaki Haber
İşgalci Yahudiler Batı Şeria'da Filistinli çiftçiye ait yüzlerce ağacı kesti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Bursa'da 35 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi
18:49
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler 4 gün yasaklandı
18:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Zeine'yi kabul etti
18:26
Borsa İstanbul rekor tazeledi
18:13
YÖK Başkanı Özvar: Çağın ihtiyaçlarına uyumlu olarak yeni programlar üzerinde çalışıyoruz
17:55
Terör örgütü DEAŞ'a "Kahramanlar-48" operasyonu: 15 gözaltı
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
Habib-i Neccar Camii, enkazından kurtarılan nitelikli parçalarla ayağa kaldırılacak
FOTO FOKUS
İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı
İşgalci Yahudiler Gazze'ye gönderilen insani yardımları engellemeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ