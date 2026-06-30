Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi trafiği son bir haftada yüzde 50'den fazla arttı

ABD ve İran arasında 14 Haziran'da varılan ve 18 Haziran'da tarafların imzasıyla yürürlüğe giren mutabakat zaptı sonrası süren müzakereler kırılganlığını koruyor. Söz konusu mutabakat Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açılma şartını da içeriyor.

Savaş öncesi günlük ortalama 130 ticari geminin geçiş yaptığı ancak 28 Şubat sonrası trafiğin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'nda ABD-İran mutabakatıyla belirgin bir artış görüldü. Ancak Boğaz'dan geçişler hala savaş öncesi seviyenin yüzde 70 altında seyrediyor.

Sektör temsilcileri, ABD-İran arasında kırılganlığını koruyan müzakereler ve belirsizlik nedeniyle Hürmüz Boğazı geçişlerinde temkinli kalmayı sürdürüyor.

Veri analitik şirketi Kpler verilerinden derlediği bilgilere göre, 15-21 Haziran haftasında Hürmüz Boğazı'ndan 223 ticari gemi geçiş yaptı. Böylece, söz konusu haftada günlük ortalama 32 ticari gemi geçişi kaydedildi. Bu haftada en düşük günlük trafik 18 gemiyle 15 Haziran'da, en yüksek trafik ise 50 gemiyle 20 Haziran'da görüldü.

Önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 54 yükseldi

Hürmüz Boğazı'nda 22-28 Haziran haftasında ise 343 ticari gemi geçişi kayıtlara geçti. Son haftada günlük ortalama ticari gemi geçişi 49 olurken en düşük günlük trafik 24 ticari geminin geçtiği 28 Haziran'da, en yüksek trafik 76 gemiyle 24 Haziran'da gerçekleşti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başladığı 28 Şubat'tan sonra Hürmüz Boğazı'ndaki en yoğun geçişlerin görüldüğü gün 24 Haziran oldu.

Böylece, Boğaz'daki trafik son bir haftada önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 54 yükseldi. Veriler, son olarak Boğaz'dan dün 40 geminin geçiş yaptığı ve en az 6 milyon varil ham petrol taşındığını ortaya koyuyor.

Boğaz'dan geçen ticari gemilerde ağırlıklı olarak İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt'ten petrol taşıyan ham petrol ve petrol ürünleri tankerleri öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin büyük bir kısmı İran karasularında belirlenen "İran rotasını" kullanmaya devam ederken geçişlerin çoğunu gölge filo ve yaptırım kapsamındaki gemiler oluşturuyor.