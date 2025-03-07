Hunter Biden "dizüstü bilgisayarı davasından" vazgeçiyor

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Biden, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle "mahremiyetini ihlal etmekle" suçladığı eski Beyaz Saray yetkilisi Ziegler'e karşı 2023'te açtığı davaya devam edemeyeceğini açıkladı.

Biden'ın avukatları, ABD Bölge Yargıcı Hernan Vera'ya sundukları dava dosyasında, "Biden'ın gelirlerinde ciddi düşüş yaşadığını ve milyonlarca dolarlık borcu olduğunu" belirterek, federal yargıçtan davayı sona erdirmesini talep etti.

Dava dosyasında ayrıca, ocak ayındaki California orman yangınlarında Biden'a ait bazı mülklerde ciddi hasarlar oluştuğu ve bundan ötürü bir dizi mali sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Biden, hem Garrett Ziegler hem de Ziegler'in kurduğu kar amacı gütmeyen organizasyon Marco Polo'yu, dizüstü bilgisayarından ele geçirilen 128 bin e-postayı içeren çevrim içi bir veri tabanı oluşturmakla suçlayarak haklarında dava açmıştı.

Hunter Biden'ın "dizüstü bilgisayarı" hadisesi

New York Post gazetesi, 14 Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Hunter Biden'ın Delaware'deki bir bilgisayar tamircisinde bilgisayarının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Bilgisayardaki içeriklerde, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

İçeriklerde ayrıca, Hunter Biden'a ait cinsel içerikli ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı gibi görsellerin de bulunduğu öne sürülmüştü.