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Dünya
AA 07.03.2025 10:33

ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin USAID ortaklarına ödeme yapması talimatı verdi

ABD'de bir mahkeme, Başkan Donald Trump yönetiminin, Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) fonlarının kesilmesinden etkilenen bazı yardım kuruluşlarına olan borcun bir kısmını 10 Mart'a kadar ödemesi kararını aldı.

ABD'de mahkeme, Trump yönetiminin USAID ortaklarına ödeme yapması talimatı verdi

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID yardımlarının kesilmesinden etkilenen en az 9 yardım kuruluşuna ilişkin kararını açıkladı.

Kararda, Trump yönetimine, bu kuruluşlara yönelik yaklaşık 2 milyar dolarlık borcun "bir kısmının" 10 Mart'a kadar ödenmesi talimatı verildi.

Söz konusu ödemenin miktarına ise davacıların ifadeleri sonucunda karar verileceği belirtildi.

"Küresel Sağlık Konseyi" ve "AIDS Aşı Destek Koalisyonu" gibi yardım kuruluşları, dış yardımlara yönelik kararnamenin imzalandığı 20 Ocak'tan önceki tarihte kendilerine borçlu olunan yaklaşık 2 milyar dolar için geri ödeme talep ediyor.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların diğer ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Washington Bölge Mahkemesi Yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

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