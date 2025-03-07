Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.03.2025 10:16

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kız çocuğunu yaraladı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı İsaviye beldesine düzenlediği baskında, Filistinli bir kız çocuğunu yaraladığı bildirildi.

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kız çocuğunu yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan İsaviye beldesine baskın yaptığı belirtildi.

İsrailli askerlerin evlerin çatılarına çıkarak Filistinli vatandaşlara doğru rastgele ateş açtığı aktarılan haberde, kurşunun isabet ettiği 13 yaşındaki Meys Mahmud'un yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, en az 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

ETİKETLER
Çocuk İsrail
Sıradaki Haber
Yunan basını: Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
10:49
Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi
10:35
Şubatta en fazla aylık getiri külçe altında oldu
10:31
Bayraktar KIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı
10:20
Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı
10:47
Yunan basını: Türkiye 'Avrupa'nın güvenliği' için liderliğe hazır
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
İç savaş ve insani krizin yaşandığı Yemen'in çocuk şoförleri
FOTO FOKUS
Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı
Gabar'da günlük petrol üretimi 78 bin varile ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ