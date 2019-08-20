İngiltere'nin Hong Kong'daki konsolosluğunda görevli 28 yaşındaki Simon Cheng, Shenzhen eyaletindeki bir iş gezisinin ardından 8 Ağustos'ta Hong Kong'a dönecekti.

Cheng'in kız arkadaşı Guardian'a yaptığı açıklamada, o tarihten beri Simon Cheng'ten haber alamadıklarını söyledi. Cheng'in son mesajı ise, “Sınırdan geçmeye hazırım. Benim için dua et” oldu.

İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi (FCO) Cheng'in Çin'de bilinmeyen bir yerde ve bilinmeyen nedenlerle gözaltına alındığını açıkladı.

FCO sözcüsü, “Ekibimizin bir üyesinin Shenzhen'den Hong Kong'a geri dönerken gözaltına alındığını öğrendik. Ailesine destek veriyoruz, Guangdong Eyaleti ve Hong Kong'daki yetkililerden daha fazla bilgi istiyoruz” dedi.

Hong Kong'ta suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı ile ilgili gösterilerin Çin karşıtı protestolara dönüşmesinin ardından, yıllarca Hong Kong üzerinde hak iddia eden İngiltere ve Çin arasında gerilim tırmanmıştı.

Kaynak: Guardian