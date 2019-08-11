İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam ile yaptığı telefon görüşmesinde Hong Kong’da yapılan son protestolara ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatması çağırsında bulunduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ise Raab'ın açıklamasına tepki gösterdi.

"Özellikle belirtmek isterim ki bugün Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyetinin bir özel idari bölgesidir. Artık bir İngiliz sömürgesi değildir" ifadelerini kullanan Hua, İngiltere'nin, Hong Kong üzerinde egemenlik, siyaset ve denetim hakkı olmadığını ve bölgeye herhangi bir dış müdahaleye müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı.

500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters