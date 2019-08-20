Dünya

Şiddetli sağanak uçağın pistten çıkmasına sebep oldu

20 Ağustos 2019 Salı 09:37 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 10:12

Kolombiya’da SARPA firmasına ait uçak, havaalanına inişi sırasında yoğun sağanak yağış sebebiyle pistten çıktı. 29 yolcunun bulunduğu uçakta ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bogota Havaalanı’nda meydana geldi. SARPA firmasına ait 3 kabin görevlisi ve 29 yolcunun içinde bulunduğu uçak, havaalanına indiği esnada yoğun yağmur sebebiyle kayarak pistten çıktı. Uçak, pistten çıktıktan sonra su drenajının bulunduğu yerde durdu. 29 yolcunun bulunduğu uçak, havaalanı ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Kaynak: DHA Etiketler: uçak şiddetli yağış pist Kolombiya

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