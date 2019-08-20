Teksas’ın Galveston bölgesinde “mülke izinsiz girme” suçlamasıyla gözaltına alınan 43 yaşındaki Donald Neely’nin atlı polisler tarafından halatla yürütüldüğü görüntüler ülkeyi karıştırmıştı.

Bu ayın başında yaşanan hadise ile ilgili açıklama yapan Texas Halk Güvenliği Departmanı, olayın başrolündeki P. Brosch ve A. Smith isimli polis memurlarının cezai soruşturmaya tabi tutulmayacağını duyurdu.

Kararın, gözaltında "hukukun çiğnenmediği" gerekçesiyle alındığı bildirildi.

Polis özür dilemişti

Olayın ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Galveston Polis Şefi Vernon Hale, “Bu tatsız hadise için Neely’den özür diliyorum. Bazı vakalar için bu yöntem kullanılabilir olsa da, bu olayda memurlarımız kötü bir karar vermişler, nakliye aracını bekleyebilirlerdi” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: The Independent