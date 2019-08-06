Teksas’ın Galveston bölgesinde “mülke izinsiz girme” suçlamasıyla gözaltına alınan 43 yaşındaki Donald Neely’e yapılan muamele, bölge sakinleri tarafından fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılınca ülkeyi karıştırdı.

Fotoğrafta, atlı polislerin Neely’i elleri arkada kelepçeledikten sonra bir halat vasıtasıyla beraberlerinde götürdüğü görülüyor.

“1920’lerin ırkçı fotoğrafları gibi”

Galveston Adalet Komisyonu Başkanı Leon Phillips, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak polis memurlarına tepki gösterdi.

Gözaltı işlemini gerçekleştiren polisleri şahsen tanımadığını söyleyen Phillips, fotoğrafın her şeyi anlattığını kaydetti.

“Benim gördüğüm, burada at üzerinde iki beyaz polis ve elleri halatla bağlanmış siyahi bir adam var” diyen Phillips, yapılan ayrımcılığa dikkat çekerek "Bu şahıs beyaz tenli olsaydı, sizi temin ederim ki bu olay hiç yaşanmayacaktı" ifadesini kullandı.

Polis özür diledi

Tepkiler üzerine açıklama yapan Galveston Polis Şefi Vernon Hale, “Bu tatsız hadise için Neely’den özür diliyorum. Bazı vakalar için bu yöntem kullanılabilir olsa da, bu olayda memurlarımız kötü bir karar vermişler, nakliye aracını bekleyebilirlerdi” dedi.

Kaynak: Houston Chronicle