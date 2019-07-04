Hong Kong'ta suçluların Çin'e iadesini öngören yasa, günlerce protesto edildi.

Yasa geri çekildi ama sokaklarda öfke dinmedi.

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devrinin 22'nci yılında gösteriler, Çin karşıtı eylemlere dönüştü.

Olaylar, yıllarca Hong Kong üzerinde hak iddia eden İngiltere ve Çin arasında gerilimi tırmandırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan tehdit gibi bir açıklama geldi.

1984'te imzalanan devir anlaşmasını hatırlatan Hunt, Pekin'e uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmaya uyma çağrısı yaptı, "Aksi takdirde bunun ciddi sonuçları olacaktır" dedi.

Pekin'den tepki

Bu tehdite Pekin'in tepkisi gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zeng Şuang, Londra'nın sorumsuz açıklamalar yaptığını söyledi.

Hong Kong'un İngiltere'nin sömürgesi olduğu dönemi hatırlattı.

"Bay Hunt'a sormak istiyorum, İngiltere'nin koloni döneminde hiç demokrasi var mıydı? Hong Kongluların protesto hakkı bile yoktu."

Açıklama sonrası Çin'in Londra Büyükelçisi İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Kaynak: TRT Haber