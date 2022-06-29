Çin Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 155'i yurt dışı kaynaklı 2 bin 4 vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayısı, 9 Nisan'dan bu yana ilk kez 2 bin eşiğini aştı.

Hong Kong yılbaşında ortaya çıkan Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasını uzun süre kontrol altına almakta zorlanmıştı. Günlük vaka sayısı mart başında 80 bine yaklaşmış, kentteki virüs bağlantılı ölümlerin büyük bölümü bu dönemde görülmüştü.

Kentte mayıs başında sosyal mesafe kısıtlamaların kaldırılmasının ardından uzun süre vaka sayıları düşük seyretmiş, ancak günlük vaka sayıları haziran ortasından itibaren yeniden bini aşmıştı.

Vaka sayısına rağmen virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı

Sağlık Koruma Merkezi yetkilisi Albert Au, günlük basın toplantısında, vakalarda endişe verici bir artış görmediklerini söyledi.

"Koronavirüs belirli derecede artsa da istikrarlı seyrediyor. Hastane rakamlarına baktığımızda vakaların büyük bölümünün hafif ve hastalık belirtisi göstermeyen vakalar olduğu görülüyor."

Kentte son 24 saatte vaka sayısı 2 bini aştığı halde virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Hastane Otoritesi Genel Müdürü Lau Ka-hin, vakalardaki artışın hastane işleyişini aksatacak, kapasitesini zorlayacak boyutta olmadığını duyurdu.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 241 bin 435 vaka kaydedildi, 9 bin 399 kişi hayatını kaybetti.