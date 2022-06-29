Batı Balkanlar ziyaretine Sırbistan ile başlayan Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, başkent Belgrad'da Sırp mevkidaşı Ana Brnabic ile bir araya geldi.

Abazovic, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Belgrad ile yeni bir döneme girdiklerini ifade ederek, iki ülke arasında çözülemeyecek sorunun olmadığını belirtti.

Başkentlerde büyükelçilik açılacak mı?

Sırbistan ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerine işaret eden Abazovic, "Başta siyasi olmak üzere tüm alanlardaki iş birliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Abazovic, başkentlerde karşılıklı büyükelçilik açılması konusunu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

"İkili ilişkilerde yeni bir döneme girildi"

Brnabic de ikili ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini yineleyerek, "Son yıllarda karşılıklı sorunlar biriktirdik ancak bunları çözmek için hazırız." diye konuştu.

İki ülkeyi Sırbistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tarafından oluşturulan "Açık Balkan" girişiminin yakınlaştırdığını söyleyen Brnabic, Sırbistan'ın da yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu kaydetti.

Abazovic, Sırbistan ziyareti kapsamında ayrıca, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek ve Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya gelecek.