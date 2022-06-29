Kuzey Kore'de yağışlar nedeniyle barajlarda yükselen su seviyeleri Güney'deki yetkilileri harekete geçirdi.

Seul'un, askeri bir yardım hattı aracılığıyla sınıra yakın bölgelerdeki barajlardaki suyun salınmasına ilişkin ön bildirimde bulunması konusunda Pyongyang'dan resmi talepte bulunduğu aktarıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın yağışlı mevsiminde Pyongyang'ın sınırın diğer tarafındaki barajlardan su tahliye etmeden önce bilgi vermesi gerektiğine işaret edilirken, talebin üzerinden iki gün geçmesine rağmen Kuzeyli yetkililerin "tepkisiz kaldığı" bilgisi verildi.

Kuzey Kore 2020'de haber vermeden suyu sebrest bırakmıştı

Pyongyang, 2009'da iki ülke arasında yapılan anlaşmada, baraj suyunu serbest bırakma planlarını önceden Güney'e bildirmeyi kabul etmişti.

Anlaşma, Pyongyang'ın önceden haber vermeksizin Hwanggang Barajı'ndan su salması nedeniyle 6 Güney Kore vatandaşının ölmesinin ardından imzalanmıştı.

Ancak Kuzey Kore 2020'de Seul'e haber vermeden suyu yeniden serbest bırakmıştı.