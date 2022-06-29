Sky News kanalının haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım etmek ve sahadaki varlığını sağlayabilmek adına ülkesinin Ukrayna'da yer alması gerektiğini belirtti.

Albanese, ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi düşündüğünü ve Ukrayna'daki diplomatik varlığını genişletmek istediğini ifade etti.

13 Şubat'ta tahliye edilmesi kararı alınmıştı

Gelecek günlerde konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyleyen Albanese, Ukrayna'da alışveriş merkezinin hedef alınmasına ilişkin "Sivilleri hedef alıyor." dedi.

Avustralya, 13 Şubat'ta, Kiev’deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı almıştı. Eski Başbakan Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini vermişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu dile getiren Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova'nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçlamıştı.