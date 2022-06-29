Berlin polisinden yapılan açıklamada, Wilmersdorf semtindeki bir para nakil aracına silahlı soygun düzenlendiği ve saldırıda çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırganların soygunun ardından kaçtığı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Alman medyası da soygunda çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin yaralandığını yazdı.

Şüphelilerin, para kasalarını otomobile yükleyerek olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.