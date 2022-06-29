Sri Lanka'da emniyet yetkilileri, başkent Kolombo'nun 250 kilometre kuzeydoğusunda yer alan, uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin tedavi altına alındığı Kandakadu Rehabilitasyon Merkezi'nden mahkumların firar ettiğini duyurdu.

Yetkililer, yaklaşık 1000 kişinin tedavi gördüğü merkezden kaçan 500'den fazla mahkumu yakalamak için çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Ülkede, yaklaşık 300 bin kişinin uyuşturucu ile mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.



