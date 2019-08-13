Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tansiyon düşmüyor.

Havalimanının geliş kısmında geçtiğimiz hafta oturma eylemi şeklinde başlayan protestolar dün gidiş kısmında da yapılmaya başlanmış, bunun üzerine tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Bugün yeniden başlatılan uçuşlar, yerel saatle 16.30'da yapılan açıklamayla bir kez daha askıya alındı.

Havalimanının gelen uçak trafiğine açık olduğu belirtilen açıklamada, gidiş uçuşları ve bu uçuşları yapacak yolcular için check-in işlemlerinin askıya alındığı bildirildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, halkı havalimanına gelmemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AFP