Olay, başkent Sydney’in merkezinde meydana geldi.

20’li yaşlarda olduğu belirtilen saldırgan, bir kadını bıçaklayarak yaraladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra bölgede bir kadın cesedi bulunması üzerine polis, iki olayın bağlantılı olduğunu, ölen kadının aynı saldırgan tarafından bıçaklandığını tespit etti.

Saldırganın, elindeki bıçakla başka insanlara da saldırı girişiminde bulunduğu ancak çevrede bulunan kalabalık tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kalabalığın müdahalesinin ardından olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morisson, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşları cesur davranışlarından dolayı takdir etti.

Kaynak: DHA