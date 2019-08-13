Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Hong Kong'un birçok noktasında süregelen protestolar, polis ve göstericilerin karşılıklı şiddet kullanımına yol açıyor.

Üniformalı polisler eylemcilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ederken sivil polisler de gösterici kılığında katıldıkları protestolarda birçok kişiyi gözaltına alıyor.

Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz haftalarda başlayan protestolarda da göstericilerin check-in ve varış işlemlerinin tamamlamasını yavaşlatması sonucu dün tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Ancak havalimanında bugün itibarıyla bazı uçuşlara yeniden başlandığı duyuruldu.

Çin'e iade yasa tasarısının görüşülmesi protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, protestocular tasarının resmi olarak iptal edilmemesi durumunda eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Gösterilerde şimdiye kadar 600'den fazla kişi gözaltına alındığı bildiriliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters