Burası, Afrika ülkesi Togo'da bulunan onlarca yetimhaneden birisi... Babası ya da annesi olmayan çocuklar, kısıtlı imkanlarla burada yaşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) vekaleten kurban kesim ve dağıtımı için Togo'ya giden gönüllüleri, kesilen kurban etlerini yetim çocuklara götürdü.

Yetimhane yetkilileriyle bayramlaşan gönüllüler, verdikleri hediyelerle de çocukların gönüllerini fethetti. Yetim çocuklara balon verildi, şeker ikram edildi.

TDV gönüllüleri yetim çocuklarla oyun oynadı, duygu dolu anlar yaşandı.

Yetimhane görevlileri, ziyaretinden dolayı Türkiye Diyanet Vakfına ve Türkiye'ye teşekkür etti.

İkinci adres Kur'an kursu öğrencileri oldu

Gönüllülerin ikinci adresi ise kız ve erkek çocukların eğitim aldığı Kur'an kursu oldu. Balonlar yine çocukların en büyük sevinciydi. Gönüllüler çocuklarla bir kez daha bayram coşkusu yaşadı.

Darusselam Kur'an kursu sorumlusu Nureddin Urosavu, "Ziyaretinizde bizleri unutmadınız hediyelerinizle çocuklarımızı mutlu ettiniz. Allah sizden razı olsun Allah Türkiye'ye zeval vermesin. Bizleri lütfen yine ziyaret etmeye gelin." dedi.

"Togo'da Türkiye'yi bilmeyen bir kişi kalmadı"

Gönüllülere yardımcı olan isim ise Diyanet Vakfı bursuyla üniversiteyi Türkiye'de okuyan Abdülaziz Ourosama'ydı. Türkiye ile Togo arasındaki bağları kuvvetlendirmek için Togo-Türkiye Kardeşlik ve İnsani Yardım Derneğini kuran Abdülaziz, 2015 yılından bu yana birçok sivil toplum kuruluşuna destek veriyor.

"Şu anda Togo'da Türkiye denildiğinde herkesin aklına Müslüman, yardımsever bir de çocukları çok seven bir millet geliyor. Togo'da neredeyse Türkiye'yi bilmeyen bir kişi kalmadı diyebilirim."

Haber: Aynur Bayram

Kamera: Ufuk Karagül