Bilim insanları, küresel ısınmanın olası sonuçlarına dikkat çekiyor.

Sıcaklık artışı sonucu Kuzey Buz Denizi'nin 2030 yılına kadar büyük oranda erimesi bekleniyor.

Ancak bu durum yalnızca çevresel sonuçlar doğurmuyor. Öyle ki, buzulların erimesiyle dünya ticaret güzergahının da değişmesi bekleniyor.

Halihazırda, Uzak Doğu'dan yola çıkan bir gemi, Avrupa'ya ulaşmak için Süveyş Kanalı'nı kullanıyor. Ancak buzullar eriyince bu rota değişecek.

Gemiler, Süveyş Kanalı yerine Kuzey Buz Denizi üzerinden geçecek. Bu da mesafenin 10 bin kilometre kısalması anlamına geliyor.

Durum böyle olunca, bu güzergahta hakimiyet yarışı kızışıyor. Pastadan pay almak isteyen ülkeler harekete geçiyor.

Kanada, Finlandiya, Norveç ve Danimarka altyapı yatırımlarına başlarken NATO ve Rusya bölgedeki askeri varlığını artırıyor.

Kaynak: TRT Haber