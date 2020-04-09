Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ülkeler tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Xinhua ajansının haberine göre, Honduras polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün daha etkili kontrolünü sağlamak için "ülkedeki tam sokağa çıkma yasağının 19 Nisan Pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar uzatılmasına karar verildiğini" duyurdu.

Honduras'ta şimdiye kadar 343 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.