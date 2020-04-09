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Honduras'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Honduras'ta, yeni tip koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ülkeler tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
Xinhua ajansının haberine göre, Honduras polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün daha etkili kontrolünü sağlamak için "ülkedeki tam sokağa çıkma yasağının 19 Nisan Pazar günü yerel saatle 15.00'e kadar uzatılmasına karar verildiğini" duyurdu.
Honduras'ta şimdiye kadar 343 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken, virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı koronavirüs Honduras covid-19Son Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 17:36
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