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Dünya
TRT Haber 16.10.2023 15:50

Hollanda'nın ilk başörtülü vekili, partisinin İsrail yanlısı tutumuna tepki gösterdi

Hollanda'nın Fas asıllı ilk başörtülü milletvekili, partisinin İsrail yanlısı tutumuna tepki gösterdi. 22 Kasım'daki genel seçimlerden çekildi.

Hollanda'nın ilk başörtülü vekili, partisinin İsrail yanlısı tutumuna tepki gösterdi

Kauthar Bouchallikht, Hollanda'nın ilk başörtülü kadın milletvekili.

Fas kökenli, Amsterdam doğumlu siyasetçi, 22 Kasım’da Hollanda’da yapılacak erken genel seçimlerde, İşçi Partisi ile Yeşil Sol ittifakının listesinden adaydı.

Ancak  partisinin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle milletvekili adaylığından çekilme kararı aldı.

Kauthar Bouchallikht, partisinin İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkisiz kalması nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.

Partisinin Filistinlilere yapılan zulmü görmezden gelmesini, “Bu anlar biz politikacıların ahlaki sınırları koruyabilmesi açısından çok önemli” sözleriyle eleştirdi.  

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