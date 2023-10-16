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Dünya
AA 16.10.2023 15:41

Ürdün'den vatandaşlarına "Filistin sınırına yakın bölgelere gidilmemesi" uyarısı

Ürdün İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Filistin sınırına yakın bölgelere gidilmemesi konusunda uyardı.

Ürdün'den vatandaşlarına "Filistin sınırına yakın bölgelere gidilmemesi" uyarısı

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye'nin açıklamasına yer verildi.

Ürdünlüleri, Filistin sınırına yakın bölgeler ile Ürdün Vadisi'ne (Ağvar) gitmemeleri konusunda uyaran Feraye, bunun hayatlarını tehlikeye atan bir davranış olduğunu ifade etti.

Feraye, hükümetin vatandaşları, sınır bölgesi ile Ürdün Vadisi'ndeki risklerden koruma konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Ürdünlülerin, işgal altında tutulan Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etme hakkına sahip olduğunun altını çizen Feraye, "ifade hakkının kullanımına ilişkin talimatlara uyulması" çağrısında bulundu.

Bakan Feraye, sivillerin hava saldırısıyla hedef alınması, sistematik olarak yok edilmesi başta olmak üzere Gazze'de yaşananlara karşı Ürdünlülerin hissettiği milli duyguların takdir edildiğini belirtti.

Ürdün, 12 Ekim'de ülkenin Filistin sınırında gösteri düzenlenmesini yasaklamıştı. Yüzlerce Ürdünlü, bir gün sonra Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarını protesto için Filistin sınırına doğru yürümeye çalışmıştı.

Ürdün'ün pek çok kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayan ve Filistin direnişini destekleyen kitlesel halk gösterileri düzenlenmeye devam ediyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 291’i asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.

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