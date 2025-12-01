Açık 4.7ºC Ankara
Dünya
AA 01.12.2025 23:59

Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon euroluk askeri destek paketi

Hollanda, Ukrayna’ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon euro katkıda bulunacağını açıkladı.

Hollanda'dan Ukrayna'ya 250 milyon euroluk askeri destek paketi
[Fotograf: Reuters]

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu bütçeyle ABD yapımı hava savunma sistemleri, mühimmat ve çeşitli askeri ekipmanın satın alınacağı bildirildi.

Hollanda’nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" kapsamında 250 milyon euro katkıda bulunacağı ifade edildi.

Hollanda'nın bugünden itibaren 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna’ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı kaydedilen açıklamada, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, "Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)" tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği belirtildi.

"Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor"

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans da yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’nın hava saldırılarına karşı kendisini savunabilmesi ve kış aylarını atlatabilmesi için acilen daha fazla askeri desteğe ihtiyacının bulunduğunu bildirdi.

Brekelmans, “Geçen hafta sonu Rusya'nın hava saldırılarıyla yine çok üzücü bir dip nokta yaşandı. Barış müzakereleri, Ukrayna’yı tam ve kitlesel şekilde desteklemekten dikkatimizi uzaklaştırmamalı.” görüşünü paylaştı.

Diplomatik ve ekonomik kanallar aracılığıyla ve Ukrayna’ya askeri teslimatlar yoluyla Rusya üzerindeki baskının yüksek tutulmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Brekelmans, şunları kaydetti:

"Bu, Ukrayna’nın müzakere masasındaki konumunu güçlendiriyor. Bu yeni katkıyla desteğimizin tam hız devam ettiğini bir kez daha gösteriyor. Tüm Avrupa müttefiklerinin katkı sağlamaya devam etmesi büyük önem taşıyor çünkü bu, hepimizin güvenliğidir."

