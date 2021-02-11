Hollandalı askerler, Birleşmiş Milletler (BM) gücü olarak 1995'te, toplama kamplarında kalan Boşnakların güvenliğini sağlamak için Srebrenitsa'ya gitti.

Hollandalı askerler kendilerine sığınan Boşnakları Sırplara teslim etti.

[Fotoğraf: AA]

Sırplar burada, 8 bin 372 Boşnak Müslüman'ı katletti.

Soykırıma göz yuman askerlere 5'er bin euro

Hollanda hükümeti, soykırıma göz yuman o askerleri 26 yıl sonra ödüllendirme kararı aldı. Ödülün bu askerlere 'jest ve takdir göstergesi' olarak verileceği açıklandı.

Buna göre, 850 Hollandalı askere, hizmetlerinden dolayı 5'er bin euro ödeme yapılacak.

Srebrenitsa kurbanları mücadeleyi bırakmadı

Srebrenitsa'daki soykırım kurbanları ise hak mücadelesini bırakmadı. 2014'te Hollanda hükümetine karşı dava açtı. Bölgede görev yapan Hollandalı askerlerin sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle tazminat talebinde bulundu.

Hollanda Yüksek Mahkemesi, askerlerin katliamda sınırlı sorumluluğu olduğuna hükmetti. Bu sorumluluğu yüzde 30'la sınırladı.

Karardan 5 yıl sonra da Hollandalı askerlerin sorumluluğunu daha da azaltarak yüzde 10'a düşürdü.