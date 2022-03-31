Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 01:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hollanda'da silahlı saldırıda iki Türk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters ]
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk H.T. ile kardeşi A.T'yi öldürüp kaçtı.
Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi olduğunu söyledi.
Yerel medyada yer alan haberde de, saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle kaçtığı belirtildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı açıklandı.
Etiketler: Hollanda
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