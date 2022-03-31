Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk H.T. ile kardeşi A.T'yi öldürüp kaçtı.

Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi olduğunu söyledi.

Yerel medyada yer alan haberde de, saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle kaçtığı belirtildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı açıklandı.