Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovakya'dan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliğinde görevli 35 diplomatın sınır dışı edilmesine karar verdi.
Slovakya Haber Ajansı (TASR), Rusya'nın Bratislava Büyükelçisi Igor Bratcsikov'un Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını ve Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 Rus diplomatın sınır dışı edildiği bilgisinin kendisine verildiğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Eduard Heger de yaptığı açıklamada, "Rusya ile gerçek bağlarımız göz önüne alındığında, sınır dışı etme kararı verdiğimiz 35 diplomat hem gereksiz hem de sürdürülemez derecede yüksek güvenlik riski oluşturuyordu" dedi.
Slovakya, 14 Mart'ta da Viyana Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar vermişti.
Etiketler: Rusya
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