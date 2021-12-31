Amsterdam polisinin yazılı açıklamasında, Diemen'de yer alan "The Via" otelinin içerisindeki ATM'nin, sabah 04.20 sularında hırsızlar tarafından patlatıldığı açıklandı.

Açıklamada, patlayıcı maddenin tespit edilmesi ve henüz infilak etmeyen patlayıcı olması ihtimaline karşı otelin boşaltıldığı ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Polis, oteldeki 70 kadar müşteri ve çalışanın başka bir otele nakledildiğini aktardı.

Otelde hasar meydana gelirken olayla ilgili 2 şüphelinin arandığı söylendi.