Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı bu gece piroteknik ürünlerin kullanımına dikkat edilmesi konusunda halkı uyardı.

Bakanlık açıklamasında "Ebeveynler, çocuklarını maytap ve havai fişek gibi ürünleri almamaları konusunda uyarmalı ve gerekli ilgiyi göstermeli" denildi ve kurallara uymayanlara para cezası verileceği vurgulandı.

Evcil hayvanlar için de tavsiyede bulunuldu

Veteriner hekim Kenan Tabakoviç de havai fişek ve maytap gibi ürünlerin hayvanları strese sokabileceğini ve kontrolsüz hareket etmelerine neden olabileceğini söyledi.

Dogs Trust Derneğinden yapılan açıklamada da hayvan sahiplerine, evcil hayvanlarını yüksek sesli ortamlara nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

Evcil hayvanların karanlık çökmeden yürüyüşe çıkarılması ve havai fişekler atılmadan önce de karınlarının doyurulması gerektiğini dile getirdi.

Saraybosnalı 2 çocuk da konu hakkında farkındalık yaratmak için çizdikleri broşürleri şehirde vatandaşlara dağıttı.