Bosnalı yetkililer havai fişek kullanımı konusunda halkı uyardı
Bosna Hersek'te yetkililer ve uzmanlar, yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve maytap kullanımının hayvanlar üzerinde yarattığı stres konusunda halkı uyarırken, çocuklar da farkındalık yaratmak için hazırladıkları broşürleri dağıttı.
Saraybosna Kantonu İçişleri Bakanlığı, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı bu gece piroteknik ürünlerin kullanımına dikkat edilmesi konusunda halkı uyardı.
Bakanlık açıklamasında "Ebeveynler, çocuklarını maytap ve havai fişek gibi ürünleri almamaları konusunda uyarmalı ve gerekli ilgiyi göstermeli" denildi ve kurallara uymayanlara para cezası verileceği vurgulandı.
Evcil hayvanlar için de tavsiyede bulunuldu
Veteriner hekim Kenan Tabakoviç de havai fişek ve maytap gibi ürünlerin hayvanları strese sokabileceğini ve kontrolsüz hareket etmelerine neden olabileceğini söyledi.
Dogs Trust Derneğinden yapılan açıklamada da hayvan sahiplerine, evcil hayvanlarını yüksek sesli ortamlara nasıl hazırlamaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuldu.
Evcil hayvanların karanlık çökmeden yürüyüşe çıkarılması ve havai fişekler atılmadan önce de karınlarının doyurulması gerektiğini dile getirdi.
Saraybosnalı 2 çocuk da konu hakkında farkındalık yaratmak için çizdikleri broşürleri şehirde vatandaşlara dağıttı.
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