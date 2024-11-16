Hollanda'da güvenlik birimleri işgalci İsrail'in ülke siyasetine müdahalesinden rahatsız

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden De Volkskrant'ın haberinde, İsrail'in, Amsterdam'daki Maccabi taraftarlarının başlattığı şiddet olaylarıyla ilgili meclis oturumu öncesi milletvekillerine "özel rapor" gönderdiği kaydedildi.

Söz konusu raporda olaylara karışan Hollandalı kuruluşların Hamas ile bağlantılandırıldığı aktarılan haberde, bakanlıklardaki güvenlik birimlerinden üst düzey kaynakların, İsrail'in Hollanda siyasetine yönelik bu müdahalesinin "istenmeyen bir durum olduğunu" ifade ettiği bildirildi.

Haberde, hükümet koalisyonunun küçük ortağı BBB partisinin Meclis Grup Başkanı Caroline van der Plas'ın, oturumda bu rapordaki iddiaları dile getirerek Başbakan Dick Schoof'a soru yönelttiği belirtildi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel’in, raporun varlığını teyit ettiği dile getirilen haberde, SGP partisi Milletvekili Chris Stoffer'in, İsrail'in raporunu kullanarak, İsrail tarafından Hamas yanlısı olarak nitelendirilen Hollandalı kuruluşların yaptırım listesine alınması ve terör örgütü ilan edilmesi için önerge verdiği hatırlatıldı.

Haberde, İsrail Diaspora ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli'nin, De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, "Bu terör ağı yok edilmeli. Hollanda makamları suçlulara karşı yasal ve ekonomik tedbirler almalı ve Geert Wilders'in önerdiği gibi ilgili kişiler sınır dışı edilmeli." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Bakanlıklar müdahaleden rahatsız

Haberde, güvenlik alanında faaliyet gösteren bakanlıklardaki çok sayıda kaynağın, İsrail'in Hollanda siyasetine yönelik "istenmeyen müdahalesi" olduğu değerlendirmesinde bulunduğu bilgisine yer verilirken, hükümetin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle isimlerinin gizli kalmasını isteyen iki üst düzey kaynağın, söz konusu raporun en üst bürokratik düzeyde endişe yarattığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün İsrail'in müdahalesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktığı anlatılan haberde, Ulusal Terörle Mücadele ve Güvenlik Koordinatörlüğü (NCTV) Sözcüsü'nün ise İsrail'in raporunu incelediklerini ve henüz içerik hakkında yorum yapmak istemediklerini ifade ettiği kaydedildi.

Clingendael Enstitüsü güvenlik uzmanı Koen Aartsma'nın, "Aceleyle hazırlanmış görünen ve tarafsız olmayan bir kaynaktan gelen bu tür raporlar konusunda dikkatli olunması gerektiği" şeklindeki yorumlarına yer verilen haberde, İsrail'in Hollanda Büyükelçisi Modi Ephraim ise "Bakanlığın rolü, antisemitizmi tespit etmek ve bununla mücadele etmektir. Bu raporla bunu yapıyorlar. Hollanda'daki soruşturmaya tam destek veriyoruz" şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.