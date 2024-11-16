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Dünya
AA 16.11.2024 00:16

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL karargahına patlamamış top mermisi isabet etti

Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) karargahına patlamamış bir top mermisinin isabet ettiği duyuruldu.

Lübnan'ın güneyinde UNIFIL karargahına patlamamış top mermisi isabet etti

UNIFIL'den yapılan açıklamada, UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyindeki Şema beldesinde bulunan karargahına düşen top mermisinin patlamadığı ve herhangi bir yaralanmaya sebep olmadığı, küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Bölgenin hızla güvenliğinin sağlandığı ve top mermisinin bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldığı aktarıldı.

Fransız uyruklu UNIFIL askeri trafik kazasında öldü

UNIFIL'den yapılan başka bir açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'daki UNIFIL karargahına gitmek üzere yola çıkan konvoyun Şema beldesi yakınlarında trafik kazası geçirdiği bildirildi.

Sahil yolunda yaşanan trafik kazasında Fransız uyruklu bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de hafif bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

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