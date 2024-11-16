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Dünya
AA 16.11.2024 00:14

İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilen bir Filistinliyi "göç yolunda" öldürdü

İsrail askerlerinin, Gazze'de yerinden edilerek kentin orta kesimine gitmek isteyen bir Filistinliyi göçe zorlandığı yolda öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilen bir Filistinliyi "göç yolunda" öldürdü

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayırdığı Netzarim Koridorundaki kontrol noktası yakınında Reşid Caddesi üzerinde Gazze'nin orta kesimine gitmeye çalışan bir Filistinliye ateş açtı.

İsrail askerleri, ölen gence sağlık ekiplerinin ulaşmasını engellerken, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir araç, hayatını kaybeden Filistinlinin cesedini sağlık ekiplerine teslim etti.

Filistinlinin cenazesi, canlı ulaşamadığı Gazze Şeridi'nin orta kesimine, Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusunun bir grup Filistinliyi hedef alması soncu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 764 Filistinli öldü, 103 bin 490 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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