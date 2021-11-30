Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde yüzde 3,4 olan aylık enflasyon oranı, kasımda piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek yüzde 5,6 oldu.

Eylül 1982'den beri en yüksek aylık enflasyon

Enflasyona ilişkin beklenti kasımda yüzde 5'e yükselmesi yönündeydi.

Bu, Eylül 1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olarak dikkati çekiyor.

Uzmanlar enflasyondaki yükselişe gerekçe olarak gaz ve enerji fiyatlarındaki yükselişi gösterdi.

Tedarik sıkıntısı, salgının belirsizliği, ham madde fiyatlarındaki artış

Analistler, enflasyondaki yükselişi tetikleyen diğer nedenler olarak tedarik sıkıntıları, salgının belirsizliği ve ham madde fiyatlarındaki artışa işaret etti.

Hollanda'da son aylarda yükselişini sürdüren enflasyon ekim ayında da 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.