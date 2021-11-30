Ulusal basındaki haberlere göre, isyancı grup Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) üyeleri, Bocaranga'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Akita köyüne silahlarla saldırdı.

Saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti.

Köydeki karakolda görevli askerlerin karşılık vermesi sonucu isyancılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 asker yaşamını yitirdi, 8 isyancı da öldürüldü.

Çatışma sonrasında, bölge sakinlerinin komşu Kamerun’a sığındığı ifade ediliyor.

20'den fazla silahlı grubun bulunduğu ülkede, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken, 1 milyondan fazla kişi yerlerinden oldu.