Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) açıklamasında, belediyeye bağlı Sağlık Hizmetleri'nde (GGD) 19 ve 23 Kasım'da alınan iki COVID-19 test örneğinde Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Test numunelerinin, yapılan özel PCR test sonucunda farklılık gösterdiği ve Omicron varyantı olabileceği şüphesine yol açtığı ifade edilen açıklamada, bunun doğrulanması için numunelerin RIVM'ye gönderildiği ve yapılan araştırma sonucunda 29 Kasım'da iki numunenin de virüsün Omicron varyantı olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

Söz konusu kişilerin, Güney Afrika'ya da gidip gitmediğinin henüz belli olmadığı bilgisi paylaşıldı.

13 kişide COVID-19'un Omicron varyantı görülmüştü

RIVM, 28 Kasım'da, Güney Afrika'dan 26 Kasım'da Hollanda'ya dönen 624 yolcuya Schiphol Havalimanı'nda COVID-19 testi yapıldığını ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Testi pozitif çıkan 61 kişiden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği belirtilmişti.