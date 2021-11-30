Kış olimpiyatlarının yapılacağı Pekin’de "doğal kar" olmaması tartışılırken yeni koronavirüs varyantı Omicron, Çin için ayrı bir endişe kaynağı oldu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Omicron'un önleme ve kontrol açısından kesinlikle bazı zorluklar getireceğini söyledi.

Sözcü, şimdilik oyunların planlandığı tarihte yapılacağını belirtti.

Çin'de sıkı önlemler

Virüse karşı dünyadaki en katı seyahat kısıtlamalarından bazılarını uygulayan Çin, oyunlarda denizaşırı izleyicilere izin vermeyecek.

Sporcular, personel ve gazeteciler, Pekin şehir merkezinde, Yanqing banliyösünde ve komşu Hebei eyaletindeki 3 noktada kalacak.