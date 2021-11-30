Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AP
Çin, Omicron varyantının kış olimpiyatlarına etkisinden endişeli
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, koronavirüsün Omicron varyantının 2022 Pekin Kış Olimpiyatları organizatörleri için bir endişe kaynağı olduğunu bildirdi.
Kış olimpiyatlarının yapılacağı Pekin’de "doğal kar" olmaması tartışılırken yeni koronavirüs varyantı Omicron, Çin için ayrı bir endişe kaynağı oldu.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Omicron'un önleme ve kontrol açısından kesinlikle bazı zorluklar getireceğini söyledi.
Sözcü, şimdilik oyunların planlandığı tarihte yapılacağını belirtti.
Çin'de sıkı önlemler
Virüse karşı dünyadaki en katı seyahat kısıtlamalarından bazılarını uygulayan Çin, oyunlarda denizaşırı izleyicilere izin vermeyecek.
Sporcular, personel ve gazeteciler, Pekin şehir merkezinde, Yanqing banliyösünde ve komşu Hebei eyaletindeki 3 noktada kalacak.
Etiketler: Çin Koronavirüs Omicron
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