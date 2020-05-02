Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak 4 bin 987'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 10 bin 951 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 445 artarak 40 bin 236'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı d a 94 artışla 4 bin 987'ye yükseldi.
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