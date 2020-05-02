Ülkede günlük vaka sayısındaki düşüş ve sağlığına kavuşanların oranındaki artış hükümeti kademeli olarak bazı tedbirlerin esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde harekete geçirdi.

Sokağa çıkma kı sıtlamasının dün sona erdiği ülkede, bugün de gastronomi ve turizm sektörü dışındaki işletmelerde yeniden işbaşı yapıldı.

Normale dönüşte önemli adımlar

Özellikle alışveriş merkezi gibi çok sayıda kişinin kapalı bir alanda bulunduğu ya da sosyal mesafenin ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması ülkede normalleşme yolunda atılan önemli adımlar oldu.

Bu arada uzun süre kapalı kalan semt pazarlarına da halkın yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Mayıs'ta ibadethane ve oteller açılacak

Normale dönüşte mayıs ayının belirleyici bir rol oynayacağı Avusturya’da kademeli olarak okul, ibadethane ve restoranlar 15 Mayıs’ta otel, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzları da 29 Mayıs’ta hizmete girecek.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 15 bin 506’ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 596’ya yükseldi.