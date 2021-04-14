Bakanlık, aşı ile ilgili ABD'de bazı deneylerin devam ettiğini ve durdurma talebinin Johnson and Johnson firmasından geldiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının, Johnson and Johnson'un ürettiği koronavirüs aşısının pıhtılaşmaya neden olup olmadığına ilişkin araştırmanın sonucunun beklendiği kaydedildi.

İncelemelerin haftaya tamamlanması bekleniyor

Hollanda'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Hugo De Jonge, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşı güvenliği her zaman önceliğimizde ve haftaya daha fazlasını bilmeyi umuyoruz" dendi.

Avrupa İlaç Ajansının incelemesini önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.

Açıklamada, halihazırda 80 bin doz Johnson and Johnson'un ürettiği aşının uygun koşullarda bekletildiği hatırlatıldı.