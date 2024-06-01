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Dünya
AA 01.06.2024 17:06

Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait İHA'nın hedef alınarak, Lübnan topraklarında düşürüldüğü belirtildi.

Hizbullah, Lübnan'da İsrail'e ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Lübnan hava sahasında düşürülen İHA'yla ilgili konunun incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail hava kuvvetleri, görevlerini yerine getirmek için Lübnan hava sahasında faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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