Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.06.2024 15:34

Çin'de batık gayrimenkul şirketi Evergrande'ye 585 milyon dolar para cezası verildi

Çin'de ödeyemediği borçlar yüzünden tasfiyesine karar verilen Evergrande'nin ana iştiraki gayrımenkul şirketi, mali usulsüzlükler sebebiyle 4,16 milyar yuan (yaklaşık 585 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.

Çin'de batık gayrimenkul şirketi Evergrande'ye 585 milyon dolar para cezası verildi
[Fotograf: Reuters]

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonundan (CSRC) dün yapılan açıklamada, Hengda Gayrımenkul Grubu'nun aldatıcı bilançolarla usulsüz borç tahvili çıkardığının tespit edildiği bildirildi.

2019 ve 2020 yıllarına ait mali bilançolarında gelir ve karlılığını olduğundan daha fazla rapor eden şirketin bu dönemde çıkardığı 5 kurumsal borç tahvilinden 20,8 milyar yuan (yaklaşık 2 milyar 925 milyon dolar) gelir sağladığı belirtilerek, şirketten bunun yüzde 20'sine karşılık gelen 4,16 milyar yuanı (yaklaşık 585 milyon dolar) geri ödemesi istendi.

Komisyon, ayrıca şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hui Ka Yan'ı usulsüz işlemleri nedeniyle 47 milyon yuan (yaklaşık 6,6 milyon dolar) para cezası vererek hisse senedi piyasalarından ömür boyu menetti.

Çin'in önde gelen inşaat ve emlak şirketlerinden Evergrande, gayrimenkul sektöründe giderek derinleşen borç krizine girmişti.

Toplam borç yükümlülüğü 300 milyar doları aşan şirket, vadesi geldiği halde ödeyemediğinden borçları için temerrüde düşmüştü. Alacaklıların Hong Kong'da açtığı davada mahkeme, borçların ödenmesi amacıyla şirket varlıklarının tasfiyesine karar vermişti.

Borç problemlerine ek olarak şirket hakkında düzenleyici kurumlar ve adli makamlarca soruşturma başlatılmış, Yönetim Kurulu Başkanı Hui, adli gözetim altına alınmıştı.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Rusya: Kiev’in saldırılarına cevap olarak Ukrayna’daki enerji tesislerini vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Bayraktar TB3, TCG Anadolu’daki rampanın benzerinden havalandı
16:30
Gaziantep'in 'baklava sarısı' milli trenleri yıl sonuna kadar teslim edilecek
16:13
Moskova'daki metroda teknik arıza sonucu 171 yolcu tünelden yürüyerek çıktı
16:15
Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl dönümünü kutladı
15:54
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı
15:56
Kapadokya'da bir otelin kaçak inşa edilen eklentisi yıkıldı
Antalya'da dalgıçlar denizde Filistin ve Türk bayrağı açtı
Antalya'da dalgıçlar denizde Filistin ve Türk bayrağı açtı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3, TCG Anadolu’daki rampanın benzerinden havalandı
Bayraktar TB3, TCG Anadolu’daki rampanın benzerinden havalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ