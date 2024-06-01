Rusya: Kiev’in saldırılarına cevap olarak Ukrayna’daki enerji tesislerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya'nın enerji ve ulaşım tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla Ukrayna’daki askeri ve sanayi kuruluşlarının işleyişini sağlayan enerji tesislerine grup saldırısı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Batı’dan gönderilen silahların depolandığı cephaneliklerin de hasar gördüğü kaydedilen açıklamada, saldırıların amacına ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin son bir gün içinde 62 Ukrayna insansız hava aracı (İHA), 14 ABD üretimi HIMARS füzesi ve 3 Fransız yapımı Hammer güdümlü füzeyi yok ettiği belirtilen açıklamada, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 607 uçak, 274 helikopter, 24 bin 964 İHA, 525 hava savunma füze sistemi, 16 bin 219 tank ve zırhlı araç, 1326 çok namlulu roketatar, 9 bin 998 obüs ve havan topu ile 22 bin 182 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.