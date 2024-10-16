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Dünya
AA 16.10.2024 03:45

Hizbullah, İsrail’e ait İHA’yı düşürdüğünü duyurdu

Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail’e ait İHA’yı düşürdüğünü duyurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerden 456 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah: İsrail, Lübnan'da "uluslararası yasaklı misket bombası" kullanmaya devam ediyor

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri uluslararası yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam etmekle suçluyor.

Hizbullah'ın Medya İlişkileri Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilindeki bazı noktaları Misket bombalarıyla vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Misket bombalarıyla vurulan bölgeler arasında, Domuzlar Vadisi, Deyr Siryan ve İlman beldeleri arasındaki Hillet Rac bölgesi ve el-Ahraş güzergahında Alman beldesi de yer alıyor" denildi.

Uluslararası insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, özellikle siviller üzerindeki uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle İsrail'in suç ve saldırılarının kınaması istendi.

Hizbullah, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada da İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hanin ve Tayri beldeleri arasındaki bölgeyi uluslararası anlaşmalarla kullanılması yasaklanan misket bombalarıyla vurduğunu duyurmuştu.

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İsrail Hizbullah İnsansız Hava Aracı (İHA)
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