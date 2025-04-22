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Dünya
AA 22.04.2025 00:19

Hitler'in doğum gününde Stockholm otoyol girişinde Nazi bayrağı dalgalandı

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Adolf Hitler'in doğum günü 20 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağı asıldı.

Hitler'in doğum gününde Stockholm otoyol girişinde Nazi bayrağı dalgalandı
[Fotograf: AA]

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendilerine birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, konuyla ilgili nefret suçundan soruşturma başlattıklarını söyledi.

Eriksson, İsveç'te bu tür şeylerin yaşanmasının hoş olmadığını vurgulayarak, otoyol girişinde bulunan kayalıklarda siyasi mesaj bulunan pankartlara sıkça rastladıklarını ifade etti.

"Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil." ifadelerini kullanan Eriksson, Nazi bayrağının büyük ihtimalle 20 Nisan'da doğan diktatör Adolf Hitler'in doğum günü dolayısıyla asıldığını belirtti.

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